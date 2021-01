En Corrèze, cette route chauffante est garantie sans neige ni verglas

Des routes dégagées en hiver, refroidies en été

L'énergie ainsi collectée peut être stockée puis restituée aux bâtiments et infrastructures proches via un système de pompes à chaleur. Il devient ainsi possible de chauffer des bâtiments entiers grâce à cette technologie mais aussi et surtout les routes concernées.

Selon Eurovia, qui avait déjà développé le projet en 2017, il est possible de capter jusqu'à 20% de la chaleur du soleil emmagasinée. De cette manière, 25 m² de rue aménagée pourraient suffire à chauffer un logement de 70 m².

L'idée est que cette énergie serve aussi en hiver à déneiger et déverglacer les voiries ou les pistes d'aéroports sans la moindre intervention humaine, c'est-à-dire sans recourir au salage.

A l'inverse, le fait de capter la chaleur en plein été aide à refroidir automatiquement les chaussées.

