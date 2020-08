En Colombie, des scientifiques découvrent de nouvelles espèces en territoire inconnu

En 2016, un accord de paix a été négocié entre le gouvernement et le groupe rebelle des FARC ce qui lui a permis de se rendre dans des régions encore très peu (voir pas du tout) explorées et de découvrir de nouvelles espèces.

Il explique que chaque fois qu’il devait se rendre dans une zone occupée, il devait demander aux rebelles de part et d’autre de pouvoir passer. Mais même avec cet accord tacite, tout pouvait mal tourner en une seconde. En 1993 par exemple, Diazgranados a été arrêté par des guérilleros dans une chaîne de montagnes près de Bogota. Il a dû s’échapper avec ses amis en pleine nuit en s’enfuyant dans les montagnes . Une expérience qui ne l’a pourtant pas arrêté puisqu’il a continué à se rendre dans la forêt à de nombreuses reprises dans les années 1990 et 2000. Tant qu’à mourir quelque part, autant que ce soit heureux dans la forêt plutôt que plein de regret sous un bus, comme il l’explique.

Mauricio Diazgranados, 45 ans, est né et a grandi en Colombie. Étudiant en biologie à l’Université Javeriana de Bogota au début des années 1990, il se souvient avoir ramassé des plantes dans les montagnes et s’être caché dans des buissons alors que des hélicoptères gouvernementaux tiraient sur des guérilleros à proximité, comme l’explique CNN .

Les conflits armés sont une des causes de la difficulté de recensement, la géographie rendant également la chose compliquée : "Il n’y a pas d’accès routier à la moitié de la Colombie, et le pays a toujours 53% de sa superficie couverte par la forêt tropicale humide. Il y a encore beaucoup d’endroits totalement inexplorés", explique Diazgranados.

La Colombie est le deuxième pays le plus riche en biodiversité au monde, avec environ 6500 espèces de plantes et de lichens uniques au pays, estime Diazgranados. Mais ce n’est que ce qui a déjà été recensé. En effet, la Colombie est moins documentée que les autres pays d’Amérique du Sud.

Diazgranados et ses collaborateurs ont créé un portail en ligne gratuit appelé ColPlantA , une encyclopédie des plantes colombiennes avec plus de 26.000 espèces répertoriées à ce jour. Parmi eux se trouve "Espeletia praesidentis", une nouvelle espèce de tournesol identifiée.

Diazgranados, qui supervise aujourd’hui le Colombia Bio Program, une collaboration entre Kew Science et des organisations partenaires au Royaume-Uni et en Colombie, rassemble actuellement les résultats de sa dernière expédition en février à Boyaca, un département du centre de la Colombie. Deux nouvelles espèces potentielles ont été trouvées en février (une sauge et une plante de la famille des tomates) soit un total de 17 nouvelles espèces potentielles découvertes par les membres du programme depuis sa création en 2017.

La déforestation augmente depuis l’accord de paix

Une étude récente a révélé que la déforestation avait augmenté dans 79% des endroits protégées de Colombie depuis l’accord de paix. Entre 2017 et 2019, la forêt a été défrichée près de deux fois plus qu’entre 2013 et 2015, ce qui représente une perte de 330 kilomètres carrés (presque trois fois la taille de Paris).

Si les zones maintenant à l’abri des conflits ne sont pas rapidement protégées par le gouvernement, elles seront exposées à la déforestation pour le bétail et l’agriculture, ainsi qu’aux exploitations minière et forestière illégales. Pour protéger l’environnement, il est essentiel de responsabiliser les communautés locales et de développer l’écotourisme, soutient Diazgranados.

Il est important également que les scientifiques partagent leurs découvertes avec la population locale et ainsi en apprendre plus sur les espèces endémiques. Plus de 1000 espèces végétales poussent dans la région et les habitants ont déjà mis en évidence 77 nouvelles espèces, y compris le caranier dont les femmes locales utilisent la sève pour soigner les problèmes de peau et pour perdre du poids, explique Diazgranados.