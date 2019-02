En Californie, des éléphants de mer ont profité du "shutdown" pour s'installer sur une plage

En temps normal, ces animaux ne sont pas les bienvenus sur ces plages.

Des phoques ont profité du Shutdown pour prendre le contrôle d'une plage de Californie. Un peu plus de 50 adultes et 43 petits se sont ainsi installés sur la plage californienne.

Le désaccord sur le budget consacré à la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique paralyse les administrations américaines. Par conséquent, 80% des employés du Service des parcs nationaux étaient au chômage technique en janvier 2018.

Les éléphants de mer ont donc profité de l'absence des rangers, qui les repoussaient habituellement pour les tenir éloignés des touristes, pour s'installer sur la plage de Drakes, située sur l'aire protégée de Point Reyes.

La plage et le parking resteront fermés aux promeneurs pendant environ 2 mois, le temps que les petits soient en âge de se déplacer. Aucune décision n'a pour l'instant été prise sur la gestion de la plage à long terme.