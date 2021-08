En 2050, l’agriculture bio et locale pourrait nourrir l’Europe d’après la science

Plus

L’agriculture industrielle Européenne s’est déployée à grande échelle après la Seconde Guerre mondiale grâce au recours aux engrais de synthèse. L’azote fut alors utilisé intensivement pour fertiliser les terres et pour répondre aux besoins alimentaires de la population comme le relate reporterre.net. De nombreuses études attestent cependant de l’état d’urgence face à l’impact néfaste de l’azote sur l’écosystème mais aussi sur la santé humaine. Des scientifiques démontrent par une étude la pertinence d’un nouveau modèle d’agriculture, bio et locale, et qui tournerait définitivement la page sur le recours aux engrais chimiques. Un système agroalimentaire se profilerait à l’horizon de 2050 et rendrait effective l’autosuffisance alimentaire. Découvrons le terreau de ce nouveau paysage agricole qui offrirait non seulement les ressources nutritionnelles suffisantes pour la population européenne croissante mais qui serait aussi un axe concret pour la préservation de l’environnement.

La problématique environnementale des engrais de synthèse

3 images © Getty Images

Comme l’explique notre-planete.info, l’impact des engrais de synthèse comme l’azote réactif sur notre environnement serait tout aussi néfaste et conséquent que celui du carbone. Si les émissions de gaz à effet de serre continuent de grimper, un tiers des régions agricoles du monde risquent d’ailleurs de voir leur production menacée d’ici la fin du siècle comme nous en alerte une autre étude. Des scientifiques attirent notre attention d’ailleurs sur ces dommages réels pour l’écosystème mondial. L’azote réactif s’accumulerait effectivement dans le sol, l’eau, l’atmosphère et participerait aux effets de serre, à la formation de brouillard, de brume, de pluies acides et à la réduction de l’ozone atmosphérique. L’azote bouleverse non seulement l’équilibre naturel des écosystèmes mais il impacte également la santé humaine comme en fait état l’étude "Cascade de l’azote : enjeux pour la fertilisation". Lire aussi : Le bien-être et l’environnement en tête des grandes tendances de consommation 2030 Une meilleure gestion de l’utilisation de l’azote réactif est une urgence mais reste toutefois un pari difficile car cet engrais de synthèse est intrinsèquement lié à la production suffisante de denrées alimentaires et d’énergie pour répondre aux besoins de la population mondiale et croissante. Un nouveau modèle d’agriculture biologique et locale offrirait cependant une réponse concrète face à cette problématique mondiale et environnementale comme le démontrent des scientifiques.

Une agriculture bio et locale pour répondre sainement aux besoins nutritionnels de l’Europe en 2050

3 images © Getty Images