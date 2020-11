Emoi en RDC à la suite d'un reportage sur les gorilles du Rwanda.

Et nos gorilles, alors ? C'est en substance le cri du cœur en République démocratique du Congo après la récente diffusion par une chaîne française d'un reportage sur les derniers grands singes des montagnes au Rwanda.

"L'espèce est menacée et ne vit plus qu'au cœur des forêts denses du Rwanda", a déclaré le présentateur-vedette de TF1 Gilles Bouleau en présentant ce sujet diffusé sur la chaîne privée française.

"Il n'en existe qu'un millier sur la planète. Et on ne peut les trouver qu'ici", ajoute le commentaire du reportage tourné dans le parc des Volcans au Rwanda, frontalier de l'est de la RDC.