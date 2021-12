Elon Musk explique pourquoi on ne peut pas aller sur Mars aujourd’hui

Elon Musk était invité dans le podcast de Lex Friedman le 28 décembre et ils ont discuté de la conquête de Mars, selon BusinessInsider : "le meilleur des cas est d’environ cinq ans, le pire des cas 10 ans". Voilà en termes de créneau pour partir sur la planète rouge sur laquelle on a déjà découvert de l’eau.

Le milliardaire, qui adore faire des enfants pour s’assurer que la race humaine ne tombe pas en désuétude, a ensuite expliqué son projet de Starship : "Starship est la fusée la plus complexe et la plus avancée qui ait jamais été fabriquée. C’est énorme. […] L’optimisation fondamentale de Starship est de minimiser le coût par tonne par orbite et finalement le coût par tonne à la surface de Mars."

Il explique également pourquoi, aujourd’hui, un voyage vers mars est impossible : le coût. Selon lui : "Il y a un certain niveau de coût par tonne à la surface de Mars qui nous permet d’établir une ville autonome, mais au-dessus de cette somme, nous ne pouvons pas. À l’heure actuelle, vous ne pouvez pas voler vers Mars pour mille milliards de dollars. Aucune somme d’argent ne pourrait vous procurer un billet pour Mars."

Donc même le plus riche de la planète ne pourrait pas aller sur Mars s’il le voulait, on n’a pas encore développé une technologie qui permette d’avoir des coûts "raisonnables" pour aller jusqu’à la planète rouge des petits hommes verts.