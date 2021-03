Ecoutez-vous comme si vous étiez sur Mars

Alors qu'elle vient tout juste de dévoiler le premier son original en provenance de Mars, la NASA vient de mettre en ligne un simulateur amusant capable d'enregistrer votre voix (ou n'importe quel autre son) et de la "convertir" comme si elle était produite depuis la lointaine planète.

Votre voix comme émise depuis la planète rouge

Le simulateur Sounds of Mars permet d'enregistrer un message vocal de 10 secondes puis de comparer le résultat original sur Terre avec ce que cela aurait donné depuis Mars. Le résultat n'est pas particulièrement spectaculaire, la voix semblant simplement plus lointaine, comme étouffée.

Une fois sur la page de Sounds of Mars, choisissez l'option "You on Mars" puis enregistrez votre message en maintenant le bouton d'enregistrement bien appuyé, jusqu'à la fin des 10 secondes.

L'outil convertira alors votre son et vous proposera de comparer l'original à celui qui aurait été enregistré sur Mars. Libre à vous ensuite de les télécharger et de les partager sur les réseaux.