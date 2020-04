Ecopel présente une nouvelle alternative durable à la laine animale

Si le monde est actuellement touché par une crise sanitaire sans précédent, les marques et entreprises du secteur de la mode continuent à réfléchir à un avenir plus durable pour le bien de la planète.

Chanvre et fibres recyclées

Ecopel dévoile une laine conçue sans aucune matière animale : Cannaba est une laine fabriquée à partir de chanvre et de fibres recyclées. Aucune matière animale n'a été utilisée pour la conception de ce nouveau textile, à la fois éco-responsable et bénéfique pour la santé animale.

Les marques se tournent de plus en plus vers le chanvre en tant que matière première durable alternative.

Ecopel explique que "le chanvre est l'une des fibres les plus éco-friendly disponibles aujourd'hui. Il est naturellement durable car il ne nécessite pas de grandes quantités d'eau ni de pesticides".

Cette nouvelle alternative se compose également de fibres recyclées, à savoir le polyester et l'acrylique, qui rendent la matière encore plus qualitative et permettent de réduire la consommation d'énergie et d'émissions de CO2 au cours du processus de production. Le tout a été fabriqué en France, dans l'une des usines d'Ecopel basées dans les Vosges.

Ecopel a beaucoup fait parler récemment grâce à sa fausse fourrure Koba, en résidus de maïs, notamment utilisée par la créatrice engagée Stella McCartney.