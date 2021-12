Écobriques, engrais à base de bananes, éponges "luffa"... Les astuces écolos qui cartonnent sur TikTok

Sur TikTok, les produits naturels et le zéro déchet ont aussi la cote. Éponges "luffa", engrais à base de bananes, écobriques. On vous dit tout des trois tendances green les plus populaires sur le réseau social. Ce classement a été réalisé à partir d'une centaine de vidéos publiées sur la plateforme Uswitch et associées au hashtag #ecohack. Zoom sur les trois astuces écologiques les plus populaires.

Les briques en déchets plastiques

Réutiliser des bouteilles d'eau en plastique usagées pour les transformer en isolants ou en matériaux de construction. C'est le principe des écobriques. Un concept qui cartonne sur TikTok puisque les vidéos consacrées à la fabrication d'écobriques maison comptabilisent pas moins de... 19 millions de vues !

Les engrais naturels à base de bananes

Magnésium, potassium, fer... Les peaux de banane regorgent de nutriments. Et c'est précisément pour cette raison qu'elles font de fabuleux engrais. Une astuce dont les TikTokeurs se sont allègrement emparés (8,3 millions de vues). L'astuce consiste à immerger une peau de banane dans l'eau pendant plusieurs jours afin d'en extraire tous les nutriments. Une fois que la peau a bien macéré, on récupère l'eau et on s'en sert pour arroser les plantes.

Les éponges "luffa" maison

Confectionner sa propre éponge ? C'est possible en plantant des graines de luffa, sorte de courge asiatique. On la cultive, on récupère sa chair (en enlevant les graines et la pulpe au préalable) pour la faire bouillir puis sécher afin d'obtenir une éponge 100% végétale et naturelle. Avec 3,5 millions de vues, fabriquer sa propre éponge luffa se hisse à la troisième place des astuces écolo les plus populaires.

