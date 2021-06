Eco Wave Power, les vagues comme source d'énergie électrique

Connaissez-vous l'énergie houlomotrice ? C'est en Israël que le projet Eco Wave Power a vu le jour et a expérimenté cette production électrique propre, qui s'est développée dans différents pays du monde depuis. Présentation de cette innovation et de ses capacités plus que prometteuses.

La formidable puissance des vagues peut désormais être directement transformée en électricité et injectée dans le réseau grâce à Eco Wave Power. Un dispositif dont pourraient bénéficier la moitié des habitants du globe.

Sur les côtes orientales de la méditerranée, Inna Braverman, de l'Université d'Haïfa, a mis au point Eco Wave Power, une solution pour transformer l'énergie cinétique des vagues en électricité.

La formidable puissance des océans peut ainsi être récoltée et directement injectée dans le réseau électrique.

Le principe est simple : des flotteurs installés en bord de mer, soumis au ressac des vagues, activent des pompes hydrauliques. Le va-et-vient continu des flots offre une source d'énergie sans interruption. C'est l'énergie houlomotrice.

Plus prédictible que le vent et le soleil, elle permet de produire de l'électricité avec des dispositifs plus simples à mettre en place et un coût plus faible.