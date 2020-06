"Eco-anxiété", "solastalgie"… Quand la prise de conscience écologique angoisse

Comment rester écolo sans finir dépressif ? Si cette question posée par l’autrice Laure Noualhat dans son livre éponyme ne manque pas d’humour sur la forme, elle soulève une réelle préoccupation sur le fond.

L’ouvrage Comment rester écolo sans finir dépressif décrit un phénomène de plus en plus courant : l’éco-anxiété ou la "solastalgie".

Référence directe à l’écologie et à la notion d’angoisse, l’éco-anxiété désigne la peur de voir le monde s’écrouler et le sentiment d’impuissance qui en découle. Inventé par le philosophe australien Glenn Albrecht, le terme "solastalgie" est la contraction des mots anglais "solace" (réconfort) et "nostalgia" (nostalgie). Il évoque une profonde détresse liée au constat de la destruction de l’environnement.