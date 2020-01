Du cuir végétal à base de peaux et de pépins de raisins pour révolutionner la mode

Le cuir végétal est une solution de plus en plus envisagée pour diminuer la souffrance animale et le coût énergétique de la production de 'vrai cuir'.

Comme on peut l’apprendre sur le site de Curioctopus, il est obtenu à base de différents végétaux comme des ananas, des champignons, des bananes ou encore du raisin et a les mêmes caractéristiques que du cuir animal. C’est la start-up italienne Vegea qui a créé un nouveau biomatériau, un textile dérivé des peaux et des pépins de raisins.

L’Italie représente 18% de la production mondiale de vin donc pourrait investir dans la réutilisation des matières rejetée par cette entreprise pour booster la production de ce tissu végétal. La phase de test a montré de bons résultats puisque le cuir en ressort très résistant, tellement qu’il peut être utilisé dans le monde de la mode, pour du mobilier et même des sièges de voitures !

Vegea aimerait maintenant produire annuellement 3 milliards de mètres carrés de cuir grâce à 7 milliards de kilos de marc de raisin. Un bel exemple de recyclage et une possibilité de créer de l’emploi et de garder la production dans le pays.