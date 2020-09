Du coiffeur à la mer : des cheveux pour dépolluer les ports

Un "circuit local, écologique et solidaire"

Pour le moment, ils sont envoyés au port de Cavalaire-sur-Mer, où une dizaine d'entre eux sont testés depuis le début de l'été près de la station-essence, le long des quais et de la coque des bateaux.

"L'eau finit toujours à la mer; la pollution, c'est pareil", note le maire de Cavalaire et PDG du port, Philippe Leonelli, qui se réjouit de pouvoir désormais vider les eaux du port des gouttelettes d'hydrocarbures s'échappant notamment des moteurs des 1.100 bateaux qui s'y abritent.

"La méthode traditionnelle (des buvards ou boudins en polymères), c'est des produits qu'on ne réutilise pas et qu'on jette", déplore-t-il. Les boudins de cheveux, eux, sont lavables et réutilisables "une dizaine de fois".

Différents ports fluviaux ou maritimes en France se sont montrés intéressés pour commander des boudins varois. "On est tous à la recherche de moyens recyclables pour essayer de ne plus surcharger notre territoire et notre terre", note M. Leonelli, heureux de faire partie de ce "circuit local, écologique et solidaire".

Prochaine étape : obtenir l'accréditation de l'Inspection du travail pour les outils de production, et de l'organisme antipollution des eaux, avant le début de la production à grande échelle prévue à l'automne.