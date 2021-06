Drone-éolienne et vélo solaire, les idées de Vivatech contre le changement climatique

La société "Wind my roof" a développé la "Wind box", un module de production d'électricité pour toitures de bâtiments qui combine d'une part l'éolien avec une turbine horizontale, et d'autre part le solaire avec des panneaux photovoltaïques sur le dessus de la boîte.

"L'intérêt de faire deux en un, c'est qu'on va produire toute l'année. Avec l'éolien, on va plus produire en automne et en hiver et avec le solaire on va plus produire au printemps et en été", explique le cofondateur Antoine Brichot.