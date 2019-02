Diminuer sa consommation de plastique : SodaStream, écolo?

Si l'on ne peut pas tous passer du jour au lendemain au zéro déchet, on peut quand même y tendre de manière simple et efficace. Une première étape pourrait consister à diminuer (voir totalement arrêter) sa consommation de bouteilles en plastique. Fini les packs d'eau pétillante et autres sodas. D'abord parce que les sodas sont bourrés de sucre et que votre santé vous remerciera d'arrêter. Ensuite, parce que l'eau pétillante (qu'on adore) est (la plupart du temps) disponible uniquement en bouteille plastique.

Sodastream, c'est quoi?

Sur leur site, on peut lire une courte description de l'entreprise : "SodaStream offre une alternative durable à l’eau pétillante et est le leader mondial du marché des appareils destinés à préparer de l’eau gazeuse à domicile. Les appareils de SodaStream vous permettent de gazéifier l’eau du robinet en un tournemain et de tirer un trait sur les bouteilles en plastique. Vous êtes, par ailleurs, libre de déterminer l’intensité des bulles. SodaStream est actif dans 46 pays". On trouve également mention des pays de production (on apprécie la transparence) : Australie, Chine, Allemagne, Israël et Afrique du Sud.

Une entreprise israélienne (anglaise à la base) qui ne fait pas trop parler d'elle mais qui a quand même fait plier de grandes entreprises comme Nestlé ou Coca. En effet, elle aime titiller là où ça fait mal avec des campagnes en ligne mettant en avant l’alternative écologique qu'elle propose face aux bouteilles en plastique de Coca, Evian et autres eaux et sodas. Deux procès plus tard, le tribunal donne raison à SodaStream et estime que le message (aka le plastique nuit à l’environnement) est "essentiel et socialement pertinent".