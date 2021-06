Diable de Tasmanie : première naissance depuis 3000 ans de bébés sauvages en Australie continentale

Les chasseurs australiens et les meutes de dingos ont très probablement contribué à la disparition du diable sur le continent australien, les populations survivantes vivant aujourd'hui exclusivement sur l’île de Tasmanie.

Plus récemment, une maladie tumorale faciale contagieuse aurait anéanti environ 90% de la population. Un cancer que l’espèce pourrait gérer si elle n’était pas dans un état aussi instable depuis des dizaines d’années. Il ne reste que 25.000 individus dans la nature.

L’année dernière, 26 diables de Tasmanie adultes, dont sept femelles reproductrices, avaient été introduits dans le parc et l’espoir était grand de pouvoir revoir cette espèce s’épanouir dans la nature , comme le rappelle CNN . Une mission menée à bien par 3 groupes qui se battent tous les jours pour la nature : Aussie Ark, Re:wild et WildArk.

Cependant, une bonne nouvelle peut redonner le sourire puisque, comme on l’apprend dans The Land , sept diables de Tasmanie sont nés dans le parc national de Barrington Tops, un sanctuaire sauvage de la Nouvelle-Galles du Sud.

Des diables de Tasmanie, marsupiaux uniques disparus il y a 3000 ans d'Australie continentale, ont été relâchés récemment dans la nature sur l'immense île-continent, une étape "historique" d'un ambitieux programme de protection de l'espèce. L'association Aussie Ark a révélé lundi que 26 de ces mammifères carnivores avaient été libérés dans un sanctuaire de 400 hectares à Barrington Tops, à trois heures et demie au nord de Sydney.

Le plus grand carnivore marsupial du monde a été réintroduit non seulement pour lui rendre son habitat naturel mais également pour tenter de contrôler les populations sauvages de chats et de renards dont il est un prédateur naturel.

"Il y a tellement en jeu ici", a déclaré Tim Faulkner, président d’Aussie Ark, à The Land, "si les diables ne se reproduisent pas, c’est fini".

Pour l’instant, l’espoir est réel depuis que les experts ont pu apercevoir les petits sortir de la poche de leur mère. Nés à peine trois semaines après le début d’une grossesse, les diables ont la taille d’un grain de riz lorsqu’ils déménagent dans la poche de la mère où ils continuent de se développer.

On vous laisse avec l’explication du nom étrange de cet animal : son cri (strident et qui donne la chaire de poule).