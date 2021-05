Des voitures fabriquées avec de l'acier "vert" pour une production 100% neutre en carbone

Volvo et Mercedes-Benz ont annoncé qu'ils utiliseront prochainement de l'acier vert, fabriqué sans la moindre émission de CO2, dans la production de leurs futurs modèles. Cela contribuera à réduire considérablement leur empreinte carbone.

Le constructeur allemand Mercedes-Benz annonce avoir pris une participation dans la startup suédoise H2 Green Steel (H2GS) afin d'introduire de l'acier produit sans émission de CO2 dans la production de ses prochains modèles, à compter de 2025. Aujourd'hui, une berline qui sort des chaînes de production de Mercedes-Benz est fabriquée avec près de 50% d'acier.

H2GS utilise de l'hydrogène et de l'électricité provenant de sources d'énergie 100% renouvelables dans son processus de production d'acier, ce qui le rend neutre en carbone.

L'entreprise ambitionne de produire 5 millions de tonnes d'acier non fossile d'ici 2030, participant, à son échelle, à la décarbonisation de l'industrie sidérurgique européenne.

Quant à Mercedes-Benz, le constructeur entend réorganiser plus globalement toute sa chaîne d'approvisionnement afin de se concentrer sur des matériaux fabriqués avec le moins d'émissions de gaz à effet de serre possible. L'objectif de Mercedes-Benz est ainsi d'atteindre un parc de véhicules entièrement connecté et neutre en CO2 d'ici 2039, soit 11 ans avant la date charnière exigée par l'Union européenne.