Des tutos YouTube pour transformer soi-même les déchets plastiques en objets du quotidien

Et si vous pouviez fabriquer votre propre machine et l’utiliser localement pour recycler le plastique et le transformer en un objet utile au quotidien, simplement en regardant un tutoriel en ligne ? C’est exactement ce que fait Precious Plastic, un projet né aux Pays-Bas en 2013 qui compte désormais entre 500 et 1000 ateliers à travers le monde. Son but ? Réduire les déchets plastiques en les traitant comme une ressource précieuse durable et transformable. Une communauté de plus de 40.000 personnes à travers le monde partage ses solutions pour recycler et valoriser localement les déchets plastiques. Une aventure née à Eindhoven aux Pays-Bas, où les pionniers continuent à chercher des solutions innovantes.

Dave Hakkens, le jeune génie néerlandais

Dave Hakkens, né en 1988 est un designer industriel néerlandais. Il s’est fait connaître grâce à ses deux projets de fin d’études : Phonebloks, un concept de téléphones modulaires, et Precious Plastic. Hakkens est considéré par beaucoup comme l’exemple d’une nouvelle génération de designers qui se sont fixés pour objectif d’améliorer la société en partageant leurs connaissances. A la fin de ses études de design, Dave conçoit une série de machines simples à utiliser et à reproduire pour permettre ce recyclage des déchets plastiques localement. Biberonné à l’open source, il met ses plans à disposition de tous. A partir de tutoriels, on peut donc désormais construire ses propres machines, pour déchiqueter les déchets plastiques, les fondre et produire des objets variés à partir de ce plastique recyclé. Une communauté de recycleur se crée et enrichit le projet.

Precious Plastic, la communauté qui revalorise le plastique

Lancé par en 2013, Precious Plastic, repose tout à la fois sur l’idée que le plastique est une matière noble et précieuse qui doit être recyclée et réutilisée et que ce recyclage doit être décentralisé. Chaque communauté, partout dans le monde, doit pouvoir mettre en place une filière de recyclage viable et ainsi les déchets plastiques, dont on percevra enfin la valeur, cesseront de terminer leur vie dans nos océans. Precious Plastic rassemble aujourd’hui une communauté grandissante de plus de 40.000 personnes à travers le monde qui contribue à développer la technologie, à la faire connaître et à utiliser les déchets plastiques pour créer des produits utiles et durables.