Des tremblements de terre seraient responsables du réchauffement climatique en Arctique.

De brusques hausses de températures précédées de troubles sismiques

Si l'on sait déjà que le réchauffement climatique est principalement causé par l'activité humaine, à travers l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, certains scientifiques s'interrogent sur des phénomènes plus soudains, comme des hausses de températures brutales en Arctique.

Les chercheurs ont observé deux périodes de réchauffement brutal dans la région, une première dans les années 1920 et 1930, et une seconde qui a débuté dans les années 1980 et se poursuit encore aujourd'hui.

Les données historiques montrent que l'Arc des Aléoutiennes a bien été le théâtre de deux séries d'importants tremblements de terre au 20e siècle, chacune d'elles ayant précédé une soudaine élévation de la température sur 15 à 20 ans.