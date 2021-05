Des scientifiques récupèrent le CO2 des plantes pour le mettre dans nos appareils électroniques.

Véritables réserves de carbone, les arbres et plantes sont précieux pour la planète. Mais face au changement climatique, ces végétaux commencent à atteindre leurs limites. C'est pourquoi des chercheurs américains tentent d'extraire une partie du carbone stocké pour le transformer en carbure de silicium, un composé que l'on retrouve dans de nombreux appareils électroniques, notamment les voitures électriques.

Publiée dans la revue RSC Advances, l'étude a été réalisée par des scientifiques du Salk Institute (États-Unis). Ces derniers ont transformé des cosses de tabac et de maïs en carbure de silicium (SiC), un composé chimique ultra-dur et présent dans de nombreux matériaux comme la céramique ou le papier de verre. Il est également utilisé comme semi-conducteurs dans les voitures électriques et les ampoules LED.