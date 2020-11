Des scientifiques ont recréé la fusion nucléaire du Big Bang sous une montagne en Italie

L’expression connue de "poussières d’étoiles" qui composeraient nos corps humains fait référence aux premiers instants de l’univers qui a vu créer tous les éléments qui composent aujourd’hui notre corps, notre planète, notre système solaire et tout l’univers.

Comprendre les débuts de l’univers

Les scientifiques se sont penchés sur les premiers instants de l’univers dans un laboratoire sous-terrain dans une montagne italienne du Gran Sasso. L’étude, publiée dans Nature et relayé par Vice, tentait de mesurer la vitesse à laquelle le deutérium "brûle" en recréant expérimentalement une réaction de fusion nucléaire qui s’est produite au début des temps (ou du temps). Le but étant de vérifier si les calculs et les prédictions scientifiques en accord avec la théorie du Big Bang étaient plausibles ou si la thèse d’une grande explosion originelle devait être revue.

"Nous sommes vraiment enthousiasmés par nos résultats, qui intéresseront certainement la communauté des physiciens des particules et du nucléaire" ont déclaré Carlo Gustavino et Sandra Zavatarelli, physiciens nucléaires à l’Institut national italien de physique nucléaire qui ont co-écrit l’étude.

La quantité de deutérium qui a été formée par la nucléosynthèse du Big Bang et la vitesse à laquelle elle a dû se transformer en d’autres formes atomiques sont des pièces importantes dans le puzzle de nos origines cosmiques. Les scientifiques ont désespérément besoin de ces types d’indicateurs car ils ne peuvent pas observer directement les moments de formation de l’univers.