Des scientifiques ont découvert l’astéroïde le plus rapide du système solaire

Un astéroïde a été découvert, il met 113 jours à tourner autour du Soleil, faisant de lui le plus rapide du système solaire.

2021 PH27 de son joli petit nom est une roche qui est l’objet spatial le plus rapide de notre système solaire. Si la planète Mercure ne met que 88 jours à tourner autour du Soleil, l’orbite elliptique formée par l’astéroïde est beaucoup plus grande donc il reste le plus rapide.

Repéré pour la première fois le 13 août par des astronomes de l’observatoire interaméricain Cerro Tololo au Chili, 2021 PH27 ne devrait pas faire long feu (en durée astronomique). En effet, les scientifiques estiment, dans un communiqué, qu’il entrera probablement en collision avec le Soleil, Mercure ou Vénus dans quelques millions d’années ou il sera peut-être éjecté de sa trajectoire par proximité avec une autre planète.