Des scientifiques font revivre des microbes de 100 millions d'années

Leurs recherches, publiées dans la revue Nature Communications, mettent en lumière le remarquable pouvoir de survie de certaines des espèces les plus primitives de la Terre. Des espèces qui peuvent survivre pendant des dizaines de millions d’années avec très peu d’oxygène et de nourriture avant de reprendre vie en laboratoire quand les conditions sont bonnes.

Une équipe dirigée par l’Agence japonaise pour les sciences et technologies marines et terrestres a analysé des échantillons de sédiments datant d’il y a plus de 100 millions d’années dans les fonds marins du Pacifique Sud. La région est réputée pour avoir beaucoup moins de nutriments dans ses sédiments que la normale, ce qui en fait un site loin d’être idéal pour maintenir la vie pendant des millénaires.

Des organismes vivant presque sans oxygène ni nourriture

Steven D’Hondt, professeur à l’URI Graduate School of Oceanography et co-auteur de l’étude, a déclaré que les microbes provenaient du plus ancien sédiment foré dans le fond marin. "Dans le sédiment le plus ancien que nous avons foré, avec le moins de nourriture, il y a encore des organismes vivants, et ils peuvent se réveiller, grandir et se multiplier", a-t-il dit.

Les niveaux d’énergie des microbes des fonds marins "sont des millions de fois inférieurs à ceux des microbes de surface", donc selon Morono, les faibles traces d’oxygène dans les sédiments ont permis aux microbes de rester en vie pendant des millions d’années sans dépenser pratiquement aucune énergie.