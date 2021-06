Des scientifiques décodent le chant complexe de l’oiseau moqueur polyglotte

Les oiseaux chantent, piaillent, communiquent entre eux via des sons mélodieux (ou pas) mais l’oiseau moqueur a un répertoire bien plus développé que ses congénères et son chant complexe intrigue depuis longtemps les ornithologues et autres scientifiques.

Il peut former des syllabes individuelles, qui s’assemblent pour créer un petit groupe de sons, qui sont répétées pour former de courtes phrases, qui, à leur tour, s’enchaînent et s’assemblent en de longs chants qui peuvent durer des minutes. Un vrai discours !

Lire aussi : Des petits oiseaux canadiens changent de chant en 20 ans

De plus, il est connu pour sa capacité à imiter des sons. Sons qu’il sélectionne précautionneusement pour une raison inconnue afin de composer de nouvelles 'musiques'. Comme l’explique Phys-Org, il choisit d’imiter : les cris du geai bleu mais pas les cris du corbeau, les cris du merle d’Amérique mais pas les chants du merle d’Amérique, les bruits des rainettes mais pas des crapauds.