Des scientifiques britanniques développent une méthode pour améliorer la capture du CO2.

Produire des sphères de carbone poreuses. Cette méthode s'avère cruciale dans la technologie de capture du carbone et des nouvelles méthodes de stockage des énergies renouvelables.

Des "capsules de carbone" creuses capables d'absorber le CO2

Également connues sous le nom de "capsules de carbone", les sphères de carbone poreuses se présentent sous forme de petites particules de carbone creuses de quelques millimètres.

Précieuses pour préserver l'environnement dans la mesure où elles permettent de capturer le CO2, elles sont toutefois coûteuses ou difficiles à mettre en œuvre et nécessitent souvent l'utilisation de substances toxiques pour la santé et l'environnement, telles que l'ammoniaque.

Pour remédier à ces difficultés, l'équipe de chercheurs de l'université de Swansea a développé une méthode de production de sphères de carbone plus propre et plus écologique déjà existante, connue sous le nom de CVD. Il s'agit d'un dépôt chimique en phase vapeur qui consiste à utiliser la chaleur pour appliquer un revêtement sur un matériau.

En utilisant l'acide pyromellitique comme source de carbone et d'oxygène, les scientifiques ont appliqué la méthode CVD à différentes températures, de 600 à 900 °C.

Ils ont ensuite étudié l'efficacité avec laquelle les sphères capturaient le CO2 à différentes pressions et températures.

La température optimale pour créer les sphères de carbone poreuses est de 800°C, concluent les chercheurs. La surface spécifique et le volume total des pores ont été influencés par la température de dépôt, ce qui a entraîné un changement significatif de la capacité globale de capture du dioxyde de carbone.