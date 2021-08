Des moutons broutent les cimetières abandonnés d’Irlande pour retrouver des tombes oubliées

Plus

Des tombes perdues au milieu des champs sont remises au jour grâce à des tondeurs très naturels : des moutons. Si l’Irlande n’a pas autant de moutons que la Nouvelle-Zélande, ils sont malgré tout bien présent et ne servent pas qu’à produire de la laine qui tient chaud en hiver. Comme l’Autriche a recommencé à utiliser des chevaux pour une circulation plus saine dans les rues de Vienne pendant le confinement, l’Irlande a eu la bonne idée d’utiliser des tondeuses à gazon qui ne polluent pas et qui sont très efficaces.

La BBC explique comment la conseillère du Fianna Fáil, Audrey Buckley, a introduit des moutons au cimetière de St Matthew à Crosshaven, après avoir constaté l’efficacité de la technique au Pays de Galles. Lire aussi : Dans un glacier qui fond, on découvre un abri datant de la Première Guerre mondiale Les moutons de Cork sont utilisés pour manger la végétation qui prolifère autour des cimetières et des pierres tombales depuis des centaines d’années. Non seulement cela permet de réguler un peu le paysage mais cela remet surtout au jour des tombes et l’histoire d’une région qui intéresse les historiens, comme le raconte news18.

Les moutons ont trouvé la pierre tombale d’une fillette de deux ans décédée le 7 octobre 1872. Un groupe de bénévoles, Templebreedy SOS (Save our Steeple – sauver nos clochers) a contacté le petit-neveu de la fillette, qui a cherché des infos sur sa grande-tante et voulait se rendre dans la région (ce qui n’a pas été possible en raison du Coronavirus). Ils ont pu retrouver des tombes enfouies sous la végétation, qu’elles soient marquées ou non, appartenant à des riches ou des pauvres.