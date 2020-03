Trois fois le taux naturel ambiant

Des Moscovites se rebellent contre un projet "fou" de route sur un site radioactif - © KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Ce terrain boisé de la ville de Moscou, jouxtant une plate-forme de train très fréquentée et situé à moins de 200 mètres de grands immeubles d'habitation, est parsemé de zones de radioactivité élevée.

Depuis des semaines, des riverains et des militants comme M. Ojarovski se mobilisent contre le projet de construction d'une autoroute à huit voies justement sur cette colline, où ont été enterrés des déchets nucléaires soviétiques jusque dans les années septante.

"Dès qu'on enlève la couche en surface, les niveaux enregistrés sont élevés. Cela veut dire que nous sommes sur une pile de déchets radioactifs", ajoute-t-il

Le dosimètre grimpe à plus d'un 1 microsieverts/heure, plus de trois fois le niveau de rayonnement ambiant naturel. Ce niveau n'est pas nocif pour la santé mais il indique que des doses plus élevées se trouvent sous la terre et pourraient se répandre et nuire à la santé des habitants, affirme M. Ojarovski.

Selon les règles de construction russes, des inspections supplémentaires sont obligatoires si un niveau supérieur à 0,6 microsieverts/heure est mesuré. Mais selon des documents publiés en février sur le projet d'autoroute (une parmi quatre routes prévues par l'influent maire Sergueï Sobianine), "aucune contamination radioactive n'a été trouvée".