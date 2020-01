Les criquets dévorent les récoltes et détruisent les terres agricoles , menaçant la région d’une future famine. Le bétail est également touché car trop apeuré pour sortir des étables et se nourrir.

L’ONU appelle à une aide internationale pour lutter contre ces énormes essaims qui font également des ravages en Éthiopie et en Somalie. Les fortes pluies en fin d’année 2019 ont créé les conditions parfaites pour la reproduction de ces insectes.

Des millions de criquets ravagent l'Afrique de l'Est, la plus grande épidémie depuis 70 ans - © TONY KARUMBA - AFP

Une épidémie sans précédent

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a qualifié l’épidémie de "sans précédent", ajoutant, sur Unilad : "La vitesse de propagation et la taille de cette infection sont tellement au-delà de la norme habituelle qu’elles ont poussé les capacités des autorités locales et nationales jusqu’à leur limite."

L’agence craint que le nombre de criquets n’augmente 500 fois d’ici juin, puisque les pluies du mois de mars apporteront probablement une nouvelle végétation (donc un nouveau garde-manger) dans une grande partie de la région.