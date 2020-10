Des lunettes à base de citron pour voir la vie en green.

En optique ou en solaire, les lunettes font elles aussi leur révolution green pour se décliner dans des matériaux plus "clean", comme en témoigne la nouvelle offre de lunettes biodégradables à base de citron d' Amaury Paris .

Vêtements de seconde main, matières recyclées ou sneakers en cuir végétal : vous avez déjà fait le choix d'une mode plus responsable, mais avez-vous pensé à troquer vos lunettes en plastique contre des montures plus respectueuses de l'environnement ?

Les montures écoresponsables, une idée qui fait son chemin

Le plastique, le métal, et le titane sont actuellement les matériaux les plus utilisés dans la confection des lunettes optiques et solaires. Seul hic, il s'agit de matières pour le moins peu respectueuses de l'environnement, le plastique notamment.

Les marques spécialisées dans ce domaine ont d'ores et déjà préparé leur mue dans le monde pour proposer des montures responsables. C'est le cas d'Amaury Paris, qui a fait le choix d'utiliser un acétate certifié biodégradable à base de citron pour des montures écoresponsables.

"L'acétate initial utilisé pour procéder à la fabrication, est issu de bois et de coton. À cela vient se rajouter de l'acide citrique qui va jouer un rôle de plastification et ainsi, créer une monture en acétate bio", explique la marque.

"La matière est compostable au bout de 90 jours et réalisée dans le respect de la production zéro déchet."

Fabriquées à la main et proposées en optique ou en solaire, dans une multitude de coloris, les paires sont proposées en boutiques.