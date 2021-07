Des drones autonomes chassent les impacts de météorites

S'il est assez simple de localiser les cratères laissés sur la Terre par de grosses météorites, il est souvent plus compliqué d'en retrouver de plus petits, pourtant scientifiquement tout aussi intéressants à étudier.

Des chercheurs américains ont donc décidé de mettre au point un système original pour partir à leur recherche, à l'aide de drones autonomes.

L'idée est de localiser le moindre impact, y compris dans des zones parfois inaccessibles.

A l'aide de l'apprentissage automatique, sur la base d'une importante banque d'images, une intelligence artificielle fait alors la distinction entre la présence de roches spatiales et celle de pierres plus ordinaires.

Lire aussi : Une météorite rare tombée en Angleterre pourrait contenir des informations sur la formation de la vie

Le but ultime est de pouvoir repérer, pour les analyser, les morceaux de météorites les plus petits et les plus éloignés, ceux qui ont aujourd'hui sont hors des radars de la science mais qui pourraient pourtant apporter énormément d'informations.