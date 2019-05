Des déchets plastiques découverts au plus profond de l'océan - © Tous droits réservés

Des déchets plastiques découverts au plus profond de l'océan - Brut. - 17/05/2019 À plusieurs milliers de mètres sous la surface de l'eau, ce qui ressemble à des détritus en plastique ont été observés. L'explorateur Victor Vescovo demande à ce que cette pollution soit circonscrite. Le record de plongée a été battu. Le submersible de Victor Vescovo est descendu à près de 11 000 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes, au milieu du Pacifique. Une victoire qui a rapidement été esquintée par la triste découverte de l'explorateur. En effet, au milieu du paysage lunaire que forment les planchers océaniques, l'équipe de plongeurs a observé "un sac plastique" et des "emballages de bonbons". Preuve que les activités humaines affectent les zones les plus reculées du monde.