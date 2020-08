Des chercheurs percent le secret des requins fluorescents

L'étude se penche sur deux espèces de requins, le roussette maille (Scyliorhinus retifer) et le requin-houle (Cephaloscyllium ventriosum), que le chercheur a pu observer en plongeant dans le Scripps Canyon, au large de San Diego, en Californie.

"Ils font environ un mètre de long, restent au fond, sont assez timides et ne nagent pas très bien", décrit le chercheur, qui a remarqué, avec son confrère Jason Crawford, de l'université de Yale, que leur peau avait deux tons : un clair et un foncé.

Ils ont extrait une molécule fluorescente se trouvant uniquement dans les zones les plus claires de la peau et permettant aux requins d'absorber la lumière bleue (la seule à leur parvenir dans les profondeurs, 30 m ou plus, où ils vivent) pour émettre du vert.