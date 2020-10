Pier Paolo Petrone, un anthropologue médico-légal à l’Université de Naples Federico II qui a dirigé la recherche, a déclaré à CNN que le projet avait commencé quand il avait vu "un matériau vitreux briller de l’intérieur du crâne" alors qu’il travaillait près du squelette en 2018 . Dans un article publié plus tôt cette année dans le New England Journal of Medicine , Petrone et ses collègues explique que cette matière brillante était causée par la vitrification du cerveau de la victime en raison d’une chaleur intense suivie d’un refroidissement rapide.

Des cellules cérébrales intactes dans le crâne d'un homme tué dans l'éruption du Vésuve il y a 2000 ans - © Ascent/PKS Media Inc. - Getty Images

Guido Giordano, volcanologue à l’Université Roma Tre qui a travaillé sur l’étude, a déclaré à CNN que le bois carbonisé trouvé à côté du squelette avait permis aux chercheurs de conclure que le site avait atteint une température de plus de 500 degrés Celsius après l’éruption. De plus, la "perfection de conservation" grâce à la vitrification étant "totalement sans précédent", cette découverte se trouve être une aubaine pour les chercheurs. "Cela ouvre la voie à des études sur ces peuples anciens qui n’ont jamais été possibles", a-t-il déclaré.

Le but de l’équipe aujourd’hui est de comprendre ce processus de vitrification, en savoir plus sur les températures exactes auxquelles les victimes ont été exposées, le taux de refroidissement des cendres volcaniques, etc. Ils espèrent également analyser les protéines des restes et leurs gènes associés.