Des cacas de 2700 ans révèlent que les mineurs de l’Âge du Fer mangeaient du fromage bleu et buvaient de la bière

"L’analyse à l’échelle du génome indique que les deux champignons ont été impliqués dans la fermentation des aliments et fournissent la première preuve moléculaire de la consommation de fromage bleu et de bière pendant l’âge du fer en Europe", explique le microbiologiste Frank Maixner, selon le Smithsonian mag .

On pourrait presque croire qu’ils se faisaient des soirées apéros assez sympas, à base de fromages à pâte persillée et de bières bio. Avec l’arrivée de la saison des fondues et des raclettes , on avait envie aujourd’hui de vous parler de formages !

Ils y ont trouvé deux types de champignons : Penicillium roqueforti (fromage bleu) et Saccharomyces cerevisiae (levure de bière). La preuve que nos ancêtres avaient déjà bon goût mais surtout que certaines de leurs techniques culinaires sont encore utilisées aujourd’hui pour faire du fromage et de la bière.



"Les mineurs de Hallstatt semblent avoir volontairement appliqué des technologies de fermentation alimentaire avec des micro-organismes qui sont encore aujourd’hui utilisés dans l’industrie alimentaire", raconte Frank Maixner.

D’après leur recherche, l’alimentation de ces Européens d’antan était riche en fibres et en glucides. Les fèves, les fruits, les noix et les produits d’origine animale étaient probablement utilisés comme compléments au régime principal. De plus, ils ont découvert que jusqu’au XVIIIe siècle, le régime alimentaire se basait principalement sur les aliments non transformés : les fruits et légumes frais.