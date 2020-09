Des bus électriques comme fournisseurs d'énergie pour les habitants de Londres

Actuellement, à Londres, une flotte de bus électriques expérimente un projet de recharge bidirectionnelle, qui consiste à répartir le flux d'énergie entre les véhicules et le réseau local, selon les besoins de chacun.

Des véhicules à l'arrêt vers le réseau local d'électricité

Baptisé Bus2Grid, ce projet est piloté par la société SSE Enterprise, spécialiste dans les solutions de partage d'énergie, et soutenu à la fois par le gouvernement et par Transport for London, l'organisme public responsable des transports en commun dans la capitale anglaise. D'ici 2023, cette expérience devrait être étendue à une centaine de bus électriques.

Pour rappel, l'idée de charge bidirectionnelle consiste à utiliser l'énergie contenue dans les batteries des véhicules électriques (bus, voitures et même deux-roues) branchées à des bornes dédiées afin de pouvoir alimenter en électricité à proximité une maison ou simplement soutenir le réseau de distribution d'énergie local. Le véhicule, ici un bus, se transforme alors en véritable unité de stockage d'énergie lorsqu'il est à l'arrêt.

Pour cela, il faut bien évidemment que le chargeur embarqué dans le bus ainsi que la borne de recharge soient tous les deux bidirectionnels, c'est-à-dire que l'énergie peut y circuler dans les deux sens (entrant et sortant).