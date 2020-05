Des baskets véganes et recyclées en cuir de pomme signées CAVAL

La marque CAVAL, connue pour ses baskets dépareillées, lancera au mois de juin une nouvelle collection unisexe en cuir de pomme, un substitut végan et recyclé au cuir classique.

Les fibres de peau de pommes recyclées semblent être une alternative sérieuse au cuir. Après cette création de cuir en cactus, c’est au tour de la marque CAVAL de lancer des baskets en partie conçues en cuir de pomme, également appelé Pellemela, pour réduire son impact environnemental et s’engager en faveur d’une mode plus durable et responsable.

Une collection rendue possible grâce à la récupération de déchets de pommes dans la région du Tyrol en Italie, qui en génère des millions de tonnes chaque année. Associés à du PU, ces déchets forment une nouvelle matière végane qui semble faire le bonheur des marques en quête d’un cuir plus responsable tant pour la nature que pour le bien-être animal.