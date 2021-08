Des astronomes ont identifié un nouveau type de planète qui pourrait abriter la vie

Si nous savons avec certitude que les planètes comme la Terre (rocheuse) peuvent contenir la vie (puisque nous sommes là), les scientifiques ont eu tendance à écarter les planètes qui n’entraient pas dans ce modèle de base. Cependant, une récente étude publiée dans The Astrophysical Journal introduit une toute nouvelle classe de planètes dans la liste des potentiellement habitable : les mondes hycéens (Hycean en anglais, contraction de Hydrogène et Océan).

Selon l’étude, la vie microbienne pourrait très bien s’être développée dans l’océan de la planète et, pourquoi pas, avoir évolué vers des formes plus complexes. Pour tenter de prouver leur théorie, comme l’explique Space.com , les astronomes ont dressé une liste de candidats hycéens potentiellement viables et plus ou moins proche cosmologiquement parlant, ainsi que les biosignatures qu’il faudra rechercher lors de l’étude de ces mondes (oxygène, ozone, méthane, oxyde nitreux, chlorure de méthyle et sulfure de diméthyle).

Comme l’explique sciencepost , ce type de planète n’existe pas dans notre système solaire (vous en auriez déjà entendu parler) mais sont assez nombreuses dans la galaxie. Les scientifiques les décrivent ainsi : grandes et très chaudes , avec des atmosphères remplies d’hydrogène et recouvertes d’ un immense océan .

Les scientifiques se concentrent sur des planètes entre 1,6 et 2,6 fois la taille de la Terre avec des températures atmosphériques de 200 degrés Celsius.

De plus, Nikku Madhusudhan de l’Institut d’astronomie de Cambridge et auteur de l’étude explique à CNN : "la surface serait recouverte d’océan, il y aurait une pression atmosphérique et de températures semblables à celles de la Terre à la surface de l’océan, ainsi qu’une atmosphère riche en hydrogène, tout cela fournit à la fois les conditions de surface requises et la protection contre les rayonnements nocifs".

De ceci découle un des gros "avantages" de ce type d’exoplanètes : la zone Goldilocks (zone habitable autour d’une étoile, ni trop proche ni trop lointaine) est bien plus grande que pour une planète rocheuse. En effet, la composition atmosphérique riche en hydrogène et les températures de surface pouvant être bien plus élevées que celles des planètes semblables à la Terre, la zone d’habitabilité est élargie plus près et plus loin de l’étoile.

Toujours selon l’étude, certaines planètes hycéennes qui ne présentent qu’un seul côté en continu à leur étoile pourraient malgré tout accueillir la vie, ce qui n’est pas le cas pour les exoplanètes rocheuses. D’après Nikku Madhusudhan, les principaux obstacles à l’habitabilité d’une telle planète seraient un rayonnement UV excessif et/ou un "manque de nutriments nécessaires à la formation ou au maintien de la vie".

Les recherches vont se poursuivre et peut-être qu’on vous annoncera bientôt la découverte de la vie extraterrestre !