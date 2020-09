Denver passe de 35° à de la neige en deux jours

Les effets spectaculaires de la météo continuent de nous impressionner. Même s’il est courant dans les Montagnes Rocheuses de voir des gros écarts de températures rapides, celui-ci est particulièrement impressionnant : la ville de Denver passe de 35° le lundi à de la neige 24h plus tard.

Un puissant front froid et un système de basse pression se dirigent vers le Colorado et vont créer la première tempête de neige en septembre depuis plus de 20 ans à Denver.

"Un changement radical de temps se produira lundi soir et mardi, avec une chaleur record remplacée par des conditions hivernales, de la neige et un froid record", a déclaré NWS. "On peut s’attendre à des accumulations de neige importantes dans les montagnes Front Range et les contreforts, tandis que la région métropolitaine de Denver et le corridor I-25 peuvent également voir des chutes de neige fondantes et humides tôt mardi matin."

Il faisait 35°C dans la région de Denver lundi et un front froid venant du Canada va venir rafraîchir l’ambiance dans la nuit de lundi à mardi pour amener de la neige pendant la journée… Un phénomène remarquable puisque, même si la région est habituée à ce genre de phénomènes, la chute des températures de plus de 35° est exceptionnelle à cette période de l’année.