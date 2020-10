Dentifrice, shampoing, soin : les cosmétiques solides envahissent votre salle de bain.

Exit les flacons à gogo et les formules à rallonge, place aux shampoings, soins, dentifrices et savons sans emballages ni conservateurs, pour une nouvelle gestuelle beauté 100% responsable.

Le retour en grâce de la brique de nos grands-mères

Adopter de nouveaux modes de consommation plus responsables et respectueux de l'environnement revient parfois - souvent - à faire marche arrière. Les cosmétiques ne dérogent pas à la règle puisque l'on observe depuis quelques années le retour des savons solides qu'utilisaient nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Et pour la bonne cause puisque ces savons, qui permettent de laver le visage comme le corps, ne nécessitent aucun emballage plastique et sont respectueux de votre peau à condition de choisir une déclinaison naturelle.

Les savons solides ne contiennent quasiment pas d'eau, ce qui est bénéfique pour la planète. Mais cela signifie aussi qu'il n'y a pas non plus de conservateurs, ni d'additifs chimiques.

Les listes d'ingrédients à rallonge que vous pouvez trouver sur les étiquettes de vos gels douche classiques sont ainsi largement simplifiées - voire transparentes - avec un maximum d'ingrédients bruts et naturels, qui ne nuiront pas à votre santé.

Autre avantage, et non des moindres : leur format standard est par définition nomade. Plus besoin donc de racheter encore et encore de nouveaux flacons pour vos voyages. En plus, ils s'adaptent au visage avec des formules généralement plus douces que les versions corporelles.