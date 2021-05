Delft, la ville pionnière de la mobilité durable.

Les infrastructures liées au vélo et aux déplacements durables font de Delft, aux Pays-Bas, la ville pionnière en terme de sécurité et de souhaits écologiques pour l'urbanisme de demain. Etat des lieux des structures de cette ville, précurseur en la matière depuis plus de 40 ans.

Pour diminuer la pollution atmosphérique, de plus en plus de villes incitent leurs habitants à délaisser la voiture. Aux Pays-Bas, Delft est la ville pionnière de la mobilité durable, avec un réseau cyclable et ferroviaire érigé en modèle.