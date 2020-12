Déjà plus d'un demi-million de voitures 100% électrique vendues en Europe en 2020

La barre symbolique des 500.000 voitures électriques vendues en Europe vient d’être franchie en novembre. En comptant les véhicules hybrides rechargeables, ce sont au total plus d’un million de voitures électrifiées qui ont déjà trouvé preneurs cette année. Deux records !

Selon les données du cabinet Schmidt Automotive Research, près d’un véhicule sur dix vendu en Europe est électrifié. En ce qui concerne les voitures purement électriques, ce chiffre pourrait frôler les 600.000 ventes en fin d’année, soit près d’une nouvelle immatriculation sur vingt.

Selon l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere-France), c’est en Allemagne qu’il s’est vendu le plus de voitures 100% électriques (98.610 exemplaires), sur les 9 premiers mois de l’année, juste devant la France (70.587) et le Royaume-Uni (66.611). En Grèce, une île des Cyclades va même former un parc automobile tout électrique.

L’électrique a de plus en plus de succès

Ces chiffres n’ont de toute manière pas fini d’augmenter, de nombreux constructeurs ayant d’ores et déjà annoncé leur volonté de basculer vers le tout électrifié à plus ou moins court terme. C’est déjà le cas chez Volvo qui ne propose plus à son catalogue que des véhicules hybrides rechargeables. Cela sera bientôt au tour de DS, Jaguar Land Rover ou encore Maserati de ne proposer que des voitures électriques ou hybrides rechargeables à leurs clients.

En France, Renault est depuis longtemps un pionnier des modèles 100% électrique tandis que Citroën a pour objectif que chacun de ses futurs lancements soit systématiquement accompagné d’une version électrifiée, qu’elle soit plug-in hybride pour les gros véhicules ou entièrement électrique pour les modèles urbains. Pour Peugeot, la date butoir est quant à elle fixée à 2030. D’autres marques moins connues pour leur part de marché dans la voiture ont également tenté l’aventure, comme Dyson qui dévoilait le prix de son projet avorté de véhicule électrique.

Les statistiques publiées par Schmidt Automotive Research concernent au total 18 pays européens : les 15 États membres de l’UE avant l’élargissement de 2004, ainsi que de la Norvège, la Suisse et l’Islande.