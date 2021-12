Découverte en Chine d’un embryon fossilisé de dinosaure sur le point d’éclore

Cet état de conservation permet d'en apprendre plus sur la façon dont certains dinosaures sortaient de leur œuf. Il a été retrouvé le dos courbé, les pieds de chaque côté de sa tête, avec celle-ci rentrée sur son ventre. Une position encore jamais observée chez les dinosaures, mais qui est bien connue chez les oiseaux.

À Ganzhou, en Chine, des scientifiques ont découvert un embryon de dinosaure sur le point d'éclore parfaitement fossilisé. Baby Yingliang, c'est son petit nom, ne serait pas si "baby" que ça, il serait vieux d'entre 72 et 66 millions d'années. Il serait si bien conservé grâce à un glissement de boue qui l'aurait enseveli, l'empêchant d'être mangé par des charognards. D'après Fion Waisum Ma, de l'université de Birmingham et co-auteure de l'étude, publiée dans iScience , c'est l'un des meilleurs embryons de dinosaures jamais retrouvés.

Le petit oviraptorosaure aurait été un grand dinosaure à plumes de deux ou trois mètres de long et se serait nourri de plantes s'il avait réussi à sortir de son œuf. Les chercheurs espèrent pouvoir étudier l'embryon plus en profondeur et faire apparaître tout son squelette en utilisant des techniques d'imagerie.