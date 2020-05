Déconfinement : lait, vin, pommes de terre, que faire des excédents de la crise du coronavirus ?

L’épidémie de coronavirus n’est pas terminée, mais déjà se pose la question des débouchés pour des milliers de tonnes d’excédents de pommes de terre ou de lait non vendus en Europe pendant les deux mois de confinement, sur fond de choc social et de menace de crise alimentaire dans certains pays du Sud.

4 millions de tonnes de pommes de terre attendent d’être utilisées

L’un des cas le plus emblématiques est celui des pommes de terre : 450.000 tonnes de surplus en France, premier pays exportateur mondial de la tubercule et fournisseur des géants de la frite industrielle comme le groupe canadien McCain, dont les usines sont basées dans le nord de la France, aux Pays-Bas et en Belgique. Avec la crise du Covid-19, il y a "entre 3 et 4 millions de tonnes de pommes de terre pas transformées en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France" estime le Groupement interprofessionnel de la pomme de terre (GIPT).

La plupart des fast-foods européens fermés, les usines à frites surgelées sont restées à l’arrêt deux mois. Du jamais vu !

Et les entrepôts des producteurs, qui ont été rémunérés d’une partie des pommes de terre sous contrat, sont pleins à craquer. Les montagnes de patates doivent être dégagées avant la prochaine récolte. Sinon, "le risque est de voir se développer des dépôts sauvages […] dans la nature, vecteurs de foyers infectieux de maladies fongiques ou de pollution par fermentation", explique à Bertrand Ouillon, délégué du GIPT.