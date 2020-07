De nouvelles étoiles découvertes dans la Voie lactée seraient nées en dehors de la galaxie

Les astronomes ont trouvé de nouvelles étoiles dans notre galaxie mais elles ne seraient probablement pas originaires de chez nous, selon une nouvelle étude.

L’étude publiée cette semaine dans la revue Nature Astronomy et relayée par CNN met en lumière une nouvelle découverte astronomique qui pose de nombreuses questions. Ce nouvel amas d’étoiles a été nommé Nyx, pour la déesse grecque de la nuit.

Nyx tourne avec la Voie Lactée

Les 250 étoiles tournent avec le disque galactique de la Voie lactée, où se trouvent la plupart des étoiles de la galaxie. Mais les étoiles Nyx se déplacent également vers le centre de la galaxie. "Les deux explications possibles ici sont qu’elles sont les restes d’une fusion [galactique] ou qu’elles sont des étoiles-disques qui ont été secouées dans leurs nouvelles orbites en raison d’une collision avec le disque de la Voie lactée", a déclaré Lina Necib, étude auteur et chercheur postdoctoral en physique théorique au California Institute of Technology, dans un email à CNN.

Les fusions de galaxies sont courantes, les plus grandes engloutissent des naines voisines. Nyx a probablement été une galaxie naine qui a fusionné avec la Voie lactée. "Si Nyx est en effet une galaxie naine, elle serait entrée en collision avec le disque de la Voie lactée à un [angle] faible", a déclaré Necib. "Ce qui rend Nyx spécial, ce sont ses orbites 'progrades', le fait que les étoiles co-tournent avec le disque. Nous n’avons jamais détecté ce type de fusion auparavant."

On a d’abord cru que c’était un bug de programme

Nyx a été découvert dans le cadre d’un programme de deep-learning qui analyse chaque étoile dans les galaxies puis les étiquette comme 'natives de la galaxie hôte' ou 'produit de fusions galactiques'. Le modèle a alors identifié un amas de 250 étoiles ou ce qui allait devenir Nyx.

"Votre premier réflexe est de penser que vous avez un bug", a déclaré Necib. "Et vous vous dites 'Oh non ! Ça ne fonctionne pas' Donc, je n’ai rien dit à mes collaborateurs pendant trois semaines. Puis j’ai réalisé que ce n’était pas un bug, c’est en fait réel et c’est tout nouveau." Elle a vérifié les recherches passées et ce flux d’étoiles n’avait jamais été identifié auparavant, alors Necib a eu le privilège de le nommer.

Necib et ses collègues étudieront davantage Nyx à l’avenir en utilisant des télescopes au sol, y compris le W.M. Observatoire Keck à Hawaï et télescope géant de Magellan au Chili. Cela leur permettra d’étudier la chimie des étoiles, et éventuellement de discerner leur âge et l’échelle de temps sur laquelle ils ont fusionné avec la Voie lactée. "Les étoiles qui naissent en dehors de la Voie lactée ont des produits chimiques différents de ceux qui sont nés ici", a déclaré Necib.