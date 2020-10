De Londres à Bucarest, la pollution de l'air coûte cher.

Un rapport réalisé par le cabinet CE Delft pour l'Alliance européenne pour la santé publique (EPHA) estime le coût de santé lié à la pollution de l'air à 166 milliards d'euros par an en Europe. L'étude établit également le classement des villes les plus coûteuses à cause de la pollution de l'air, avec Londres en tête de liste.

L'enquête a examiné les coûts sociaux de la pollution atmosphérique liés à la santé dans 432 villes européennes de 30 pays de l'UE (ainsi que le Royaume-Uni, la Norvège et la Suisse). Les montants indiqués correspondent aux décès prématurés, aux soins et aux journées de travail perdues.