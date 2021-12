De la fabrication au déchet : quel est le coût environnemental de nos appareils électroniques en Europe ?

40% de l'empreinte environnementale numérique en Europe sont dus à l'épuisement des ressources en métaux et à l'utilisation de ressources fossiles, selon une nouvelle étude . Un chiffre important qui rappelle que l'industrie du numérique n'est pas renouvelable à l'infini et a un impact concret sur la planète.

L'idée était ensuite d'analyser chacun de ces critères en retraçant le cycle de vie des appareils électroniques produits au sein de l'Union européenne en 2019, de leur phase de fabrication à leur mise au rebut en passant par leur distribution et leur utilisation.

Utilisation des métaux rares, consommation d'énergies fossiles, écotoxicité, contribution au changement climatique... Au total, huit indicateurs environnementaux ont été utilisés "En raison de l'imprécision des données, les impacts sur l'utilisation des sols et la consommation d'eau n'ont pas été calculés", précise l'étude.

Vous êtes-vous déjà demandé à combien s'élevait l' empreinte carbone d'un smartphone, d'un ordinateur ou d'une tablette avant même son utilisation ? Une étude commandée par le groupe parlementaire européen des Verts/ALE et pilotée par Frédéric Bordage (fondateur du collectif GreenIT et auteur de plusieurs ouvrages sur la sobriété numérique) a exploré cette question sur le territoire européen.

Après celle de fabrication, c'est la phase d'utilisation des appareils numériques qui pèse le plus lourd en termes d'impact environnemental (44%).

C'est beaucoup plus que l'impact des centres de données (18%) ou des réseaux (11%).

Les impacts environnementaux les plus importants concernent la production des smartphones, ordinateurs et téléviseurs (71%).

On apprend notamment que la majorité des impacts environnementaux du numérique interviennent pendant la fabrication (54%) et que 82% des déchets sont générés au cours de cette phase.

Le message envoyé par cette étude est sans doute le suivant : le numérique n'est pas une source renouvelable et il est urgent de tendre à plus de sobriété, dont le principal pilier consiste à allonger la durée de vie des appareils. "Si l'on considère l'impact environnemental au niveau des ressources, il existe des limites physiques à ne pas dépasser dans un secteur d'activité où le recyclage n'est que partiellement possible", pointe l'étude.

"Cette étude met en évidence l'impact retentissant du numérique et du secteur informatique sur notre environnement. Elle déconstruit l'idée que le monde numérique est léger et dématérialisé, 'virtuel' , 'dans les nuages' et qu'il n'a aucun impact sur le monde physique", commentent les auteurs du rapport.