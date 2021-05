Dans quelle ville du monde l'eau du robinet coûte-t-elle le plus cher ?

De Bruxelles à San Francisco, en passant par Le Caire ou Beyrouth, où trouverez-vous l'eau la plus chère ou la moins chère ? Une récente étude propose un indice global du coût de l'eau du robinet et en bouteille dans 120 villes du monde.

Prix de l'eau du robinet

Prix de l'eau du robinet. - © Cavan Images - Getty Images/Cavan Images RF

L'agence de fact-checking Sweet Spot PR a mené l'enquête. Réalisée avec le moteur de recherche de locations de vacances Holidu, cette étude a comparé les prix et établi un indice médian du coût de l'eau du robinet (potable) dans 120 villes du monde, réparties sur les cinq continents. Ces estimations ont été réalisées à partir de la consommation moyenne mondiale d'eau par personne et par mois, qui s'élève à 15 mètres cubes.

En première place du top des villes où l'eau du robinet coûte le plus cher, on retrouve la capitale norvégienne Oslo, avec un prix 212,24% plus élevé que le prix médian mondial. San Francisco (États-Unis) et Stuttgart (Allemagne) lui emboîtent le pas (respectivement +183,60% et +164.78%).

À l'inverse, l'eau du robinet de la ville de Riyad (Arabie Saoudite) affiche le prix le plus bas (-98,17 % de moins que le prix médian), suivi du Caire (-96,30%) en Égypte et de Karachi (-95,71%), au Pakistan.