Dans les rouleaux sud-africains, l'essor du surf "vert"

Des sensations nouvelles

Malgré cette entorse à la stricte orthodoxie environnementale, son carnet de commandes ne cesse de gonfler. Depuis six ans, Matthew Kramer est un inconditionnel de la planche en bois: "Ça a vraiment ravivé mon amour pour le surf, parce que c'est une sensation complètement différente", s'enthousiasme-t-il.

"C'est différent quand tu rames, c'est différent quand tu surfes... Et ouais, en surf, c'est les sensations qui comptent."

Dans les rouleaux de Muizenberg et d'ailleurs, les défenseurs du bois restent encore largement minoritaires. "Et ça va rester une niche", reconnaît Patrick Burnett. Mais il est convaincu de s'être inscrit dans le sens du progrès: "On dit tous qu'on aime l'océan et combien on respecte sa vie sauvage, je crois qu'on devrait vraiment tous mettre nos investissements en adéquation avec nos paroles".