Dans l'Arctique russe, le cannibalisme en hausse chez les ours blancs

"Des cas de cannibalisme parmi les ours blancs sont avérés depuis longtemps. Mais alors qu'ils étaient auparavant rarement constatés, ils le sont maintenant assez souvent, ce qui nous inquiète", a affirmé Ilia Mordvintsev, de l'Institut de l'écologie et de l'évolution Severtsov de Moscou. Selon lui, le manque de nourriture pourrait pousser les mâles à manger les oursons.

L'habitat des ours et leur zone de chasse sont menacés par le changement climatique et par l'activité humaine accrue en Arctique, devenu une priorité économique et militaire stratégique de la Russie.