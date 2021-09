D’où viennent les couleurs et motifs du poil de votre chat ?

"Nous appelons cette étape 'établissement', et cela se produit bien avant que la couleur n’apparaisse et bien avant que les follicules pileux ne soient matures", continue Barsh.

Ils ont examiné la peau de fœtus de chats tigrés à différents stades du développement et ont pu voir que la peau embryonnaire était divisée en zones épaisses et fines qui correspondaient à des follicules pileux produisant différents types de mélanine . Ces zones constituaient un "pré-modèle" des motifs et des couleurs dans la fourrure du chat adulte : les zones épaisses seront foncées, les zones fines seront claires.

Ce chat a un gène DKK4 perturbé ce qui explique cet aspect de pelage techniquement raté par rapport à un tigré net. "Si vous supprimez DKK4, les zones sombres ne disparaissent pas complètement, mais elles deviennent plus petites et plus entassées", explique Barsh. Ce qui explique également comment on se retrouve avec des chats tout noir (qui ne portent pas malchance et qui ont bien besoin de trouver une famille puisqu’ils sont souvent rejetés) ou tout blanc.

Comme Barsh l’explique : "Il existe deux processus distincts qui créent un motif de couleur : l’un qui forme le motif pendant le développement embryonnaire et l’autre qui traduit le motif en pigment produit dans les follicules pileux. Chez les chats de couleur unie, le motif est essentiellement remplacé par des instructions pour produire un pigment sombre partout. Chez les chats blancs, le pigment fait simplement défaut."

Si les chercheurs ont identifié le gène principal responsable des motifs et couleurs des fourrures et poils de chats, l’ensemble du processus n’est pas encore compris et DKK4 n’est qu’une partie de la réponse. Les recherches se poursuivent…